Lamentablemente esta señora que fue entrevistada en la vía pública representa a una gran parte de la población argentina, que parece tener cero empatía con el otro.

La señora fue consultada por el periodista por los chicos con discapacidad, los cuales se vieron perjudicados por las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.

“¿Y si se mueren los pibes con discapacidad? ¿Qué hacemos?”, preguntó el comunicador, pero la señora respondió muy segura: “No, no se van a morir”.

Claro que en la otra vereda está la realidad de las familias que perdieron a un ser querido a raíz de la quita de remedios y políticas de salud pública para los más necesitados.

En este caso, el video contrasta con la triste historia de esta mujer presente en la marcha a favor de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que habló del fallecimiento de su hijo por la falta de medicamentos.