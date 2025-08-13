Entre las opciones de Escapadas de fin de semana, una región entrerriana se destaca por ofrecer una combinación única de atractivos turísticos. Allí, los visitantes pueden disfrutar de un entorno que conjuga historia, naturaleza y una oferta gastronómica variada.

Esta mezcla propone un plan ideal tanto para quienes buscan cultura como para quienes prefieren actividades al aire libre. Además, la experiencia se completa con una gastronomía local que resalta los sabores típicos de la región. Se trata de Concordia.

Cómo es la escapada a Concordia y qué atractivos tiene

Concordia se encuentra en el corredor del Mercosur, a solo 430 km de Buenos Aires por la autovía Nº14 y a 360 km de Rosario. Conocida como la Capital Nacional del Citrus, ofrece experiencias que estimulan todos los sentidos.

Entre sus atractivos se destaca Costa Bici, un recorrido sustentable para bicicletas en la Costanera, junto al río Uruguay. También es posible realizar un paseo interpretativo por el histórico Naranjal de Pereda, que conserva más de 300 años de antigüedad.

Otras opciones incluyen visitar el icónico Castillo San Carlos, vinculado al aviador y escritor Saint-Exupéry, cuya estancia allí inspiró su famosa obra El Principito. Además, se puede recorrer el Parque San Carlos y sus senderos naturales, donde se encuentra el Monumento al Éxodo Oriental, símbolo del vínculo entre Uruguay y Argentina.

El tradicional Bus Turístico “Tierra Mágica de El Principito” invita a descubrir los principales atractivos de la ciudad en un recorrido guiado. Por otro lado, el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande ofrece visitas diarias para conocer esta destacada obra binacional de ingeniería en Latinoamérica.

Para quienes buscan relax, Concordia cuenta con tres complejos termales con distintas propuestas: Termas Concordia, con circuito hídrico y parque aéreo; Termas del Ayuí, que ofrece parque acuático y arborismo; y Punta Viracho, que destaca por sus vistas al lago de Salto Grande.

En el ámbito cultural, la ciudad ofrece múltiples opciones, como el Museo de Artes Visuales (que celebra 60 años este 2025), el Museo Regional Palacio Arruabarrena, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, el Museo Provincial de la Imagen, el Museo Interactivo Costa Ciencias y el centro de interpretación Castillo San Carlos, entre otros espacios para descubrir la identidad local.

Otra experiencia recomendada es el Circuito Arquitectónico, una caminata urbana que resalta el patrimonio arquitectónico de Concordia, recientemente reconocida como Ciudad Art Nouveau de América 2025.

Los amantes del vino pueden disfrutar de visitas a bodegas y viñedos locales con degustación de cepas como Tannat, Marselán y Chardonnay. Además, se organizan jornadas de campo y senderismo para conectar con el entorno rural y natural, y para los más aventureros, paseos en lancha por el lago Salto Grande.

Durante todo agosto, Concordia se convierte en un polo deportivo regional con una agenda que incluye disciplinas como enduro, pádel, vela, handball y crossfit, entre otras.