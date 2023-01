Caso Báez Sosa: el sentido pedido de justicia de Leandro Paredes

Un texto desgarrador que se difundió con masividad, evidentemente también llegó hasta Leandro Paredes ya que el futbolista lo compartió en las redes sociales.

De esta forma, el jugador de la Selección argentina se sumó para pedir justicia por Fernando Báez Sosa, el joven asesinado por un grupo rugbiers a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell en enero de 2020.

El texto que compartió Paredes

Soy Fernando Báez Sosa. El 18 de enero de 2020 salí a divertirme con mis amigos y mi novia a un boliche en Villa Gesell. En un momento le tiramos sin querer un poco de bebida en la camisa de un chico, le pedimos disculpas pero no entendieron que fue sin querer. A la salida del boliche me agarraron entre 8 y me golpearon hasta matarme, 2 más filmaban todo y se reían de mi, siendo cómplices de todo. Me golpearon tanto que incluso hasta después de que muera me siguieron dando patadas.

Me dejaron tirado y se fueron a comer a McDonald’s para festejar que habían matado a “un negrito” como dijeron.

Ya pasaron 3 años y todavía no obtuve justicia. Lo cuento yo porque Fernando Báez no puede.

JUSTICIA ES PERPETUA.

Cito a su papá:

"Hola hijo, acá estoy, es papá. ¿Cómo estás? Yo sigo acá, resistiendo para no rendirme, abrazo a mamá todos los días, cubriéndola como puedo del dolor que nos rodea por todos lados, cuando escogí Argentina para criarte fueron por varios motivos, quería darte lo mejor, quería que tengas todo lo que papá y mamá no tuvo, abracé este país porque acá también me sentía en casa, y fué así, te cuidaron y amaron todo el tiempo que viviste con ellos acá.

Cuando te asesinaron me asusté, estábamos solos, no teníamos muchos familiares a quién ir a pedir socorro, acordate que nos teníamos a nosotros 3 nada más y ese día quedábamos solo 2.

Pero vos sabías eso por eso pediste a Dios, ya que estabas ahí con Él, le dijiste que no nos dejara solos, que mande a personas para que nos acompañara.

Hijo, fué así, Dios nos envía a TODA ARGENTINA para decirnos con llantos a viva voz ACÁ ESTAMOS, NO LES VAMOS SOLTAR, NO ESTÁN SOLOS!!!

Es esa fuerza que todos nos dan la que todos los días hace que yo tenga aún ánimo de seguir acá con mamá, Fer, seguimos acá, no nos damos por vencido.

No nos suelten ARGENTINOS por favor!!! Esta carga es muy pesada para llevarlos entre 2. Gracias ARGENTINA por acompañar a estos padres en un momento tan difícil"