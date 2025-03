Desde la prisión, donde pasó los últimos 52 años, Carlos Robledo Puch habla únicamente con un periodista identificado como Nicolás y compartió varios audios polémicos del asesino: "Lo único que ansío es que me metan en la sala de una clínica y me pongan una vía con suero y me pongan a dormir profundamente y después me inoculen el veneno y me maten. Eso es lo que necesito", asegura “El Ángel Negro”.

Y es que a sus 73 años su cuerpo descuidado ya le está pasando facturas: "Estoy sufriendo condenadamente. Estoy sufriendo de cuatro hernias, la próstata, las cataratas, la artrosis, el asma, la pérdida de masa muscular, los dolores de la columna, de la cadera, de la cintura, de todo. Estoy destruido".

En la Argentina la eutanasia y el suicidio asistido están prohibidos por ley por lo que el pedido de Robledo Puch seguramente no tendrá una respuesta.

Cabe recordar que este sujeto fue condenado a reclusión perpetua cuando tenía 19 años por diez homicidios calificados, un homicidio simple, una tentativa de homicidio, diecisiete robos, dos raptos y dos hurtos. Cumple prisión efectiva desde 1972.