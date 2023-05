Martín Caparrós padece una afección que le impide utilizar las piernas con normalidad, por lo que se traslada gran parte del tiempo en silla de ruedas.

“Tengo un problema neurológico por el cual mis piernas no hacen lo que deberían. Es muy extraño porque le doy la orden a mis piernas y no hacen lo que corresponde. Es parte de darse cuenta de ese mecanismo que siempre funcionó ahora no. Me cuesta caminar y estoy mejor en la silla de ruedas”, contó.

Esta mañana en el programa de Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, dijo sobre la enfermedad que “no se sabe muy bien de qué se trata ni cómo será la evolución”.

El periodista y escritor reflexionó que, si bien “ojalá” nadie tuviera que pasar esa situación “uno cuenta con más recursos” de los que imagina. “Pensaba que iba a estar desesperado y no. Cuando nos ponemos frente a situaciones límites, descubrimos que teníamos más recursos de lo que pensábamos que teníamos”, dijo.

Por último, tanto Caparrós como Tenembaum cuestionaron las rampas que hay en todas las esquinas de la Ciudad porque son “una chantada”. “Cuando las querés usar te das cuenta que no sirven, te podés ir de boca. Gracias Horacio”, criticó con ironía Caparrós.