Yo no fui, yo no sé, yo no hice: ese parece ser el resumen de la entrevista con Máximo Thomsen realizada por Canal Trece desde el complejo penitenciario donde se encuentra detenido.

En un claro cambio de estrategia, uno de los responsables por la muerte de Fernando Báez Sosa quiso, como se dice, ‘tirarse lavandina’ y tratar de correr el foco acerca de su responsabilidad en el crimen.

En la entrevista apuntó contra Matías Benicelli por haber iniciado el conflicto, a Enzo Comelli por haber lanzado la primera piña y a Ciro Pertosi, por haber pateado en la cabeza a Fernando.

Pero en lo que a él respecta, solo se dignó a afirmar que entró en el tumulto tirando piñas y patadas “al aire”, a pesar de que la marca de sus zapatillas se encontraba en el rostro del joven asesinado.