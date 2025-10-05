A partir de octubre de 2025, el trámite para resolver multas de tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) experimentará modificaciones que buscan simplificar los procesos y agilizar la gestión de los infractores. La noticia generó interés entre conductores y automovilistas que buscan mantenerse al día con sus obligaciones.

Las reformas en los procedimientos de tránsito suelen tener como objetivo mejorar la eficiencia administrativa y facilitar la comunicación entre ciudadanos y organismos de control. Esto implica que quienes tengan infracciones pendientes estarán atentos a cómo afecta el cambio a sus plazos y formas de pago.

Cuál es la nueva manera de resolver las multas de CABA a partir de octubre 2025

Confirmaron modificaciones en la resolución de multas en CABA
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó un nuevo sistema que permite a los conductores gestionar sus infracciones de tránsito sin necesidad de acudir personalmente a las sedes comunales. La modalidad funciona a través de Boti, el chatbot oficial, disponible en WhatsApp al 11-5050-0147.

Los usuarios que envíen las palabras clave "multa" o "infracciones" podrán acceder a distintas opciones, como revisar el estado de las multas, consultar cómo pagarlas o agendar una audiencia virtual para presentar un descargo y aportar pruebas. Para iniciar el trámite, se solicita el número de DNI o la patente del vehículo.

El servicio permite realizar la audiencia online, con una duración máxima de 20 minutos, y está disponible de lunes a viernes de 8 a 20 horas. La iniciativa busca simplificar los trámites y ofrecer una alternativa segura y rápida para resolver las infracciones de tránsito desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde el Gobierno destacan que el objetivo es garantizar el derecho de defensa de cada vecino y facilitar la presentación de descargos, aunque quienes elijan esta vía no podrán acceder al 50% de descuento por pago voluntario.