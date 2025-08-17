Obtener la licencia de conducir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha experimentado cambios significativos en 2025. Las autoridades locales han implementado medidas para simplificar el proceso y reducir la burocracia.

Estos ajustes impactan tanto en los nuevos solicitantes como en quienes necesitan renovar o actualizar su licencia. Conocer estas modificaciones resulta clave para quienes planean sacar o renovar su licencia próximamente.

Qué trámites eliminó CABA para la licencia de conducir

Los cambios en la licencia de conducir dentro de Capital Federal
Con el objetivo de simplificar gestiones y reducir el impacto económico para los vecinos, la Legislatura porteña aprobó un proyecto de ley que establece la gratuidad de 71 trámites, incluyendo estudios complementarios y el certificado de legalidad, que dejarán de tener costo a partir de este miércoles.

Detalles de los cambios:

  • Estudios complementarios: Hasta ahora tenían un valor de $14.630. Se requieren cuando, tras una evaluación en la posta de psicología, se detecta la necesidad de realizar un análisis más profundo mediante un estudio neuropsicológico y/o psicodiagnóstico.
  • Certificado de legalidad: Antes costaba $7.320. Este documento acredita el historial de habilitaciones y antecedentes de la licencia de conducir y suele solicitarse al cambiar de jurisdicción o al presentar el historial ante otra autoridad.

Estos cambios buscan facilitar el acceso a trámites esenciales y reducir el gasto de los vecinos en gestiones administrativas.