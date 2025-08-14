Lo llamativo no es tanto que el encargado del videograph -el que escribe los zócalos al aire- no percibiera la barbaridad que había escrito, sino que nadie dentro del control prestara atención.

“… está zobre la traza central” se veía en la imagen de A24 hasta que alguno se percató de la burrada que vestía la nota.

Fue un en ese instante cuando quitaron el gráfico para reemplazarlo por uno correcto, pero para ese momento el daño ya estaba hecho.