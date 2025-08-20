Un hecho de extrema gravedad ocurrió en la ciudad patagónica de Río Gallegos, donde se dio un caso tremendo de brutalidad policial.

Ocurrió en la madrugada del domingo cuando este muchacho evadió un control policial en la calle, por lo tanto, los efectivos lo persiguieron en su vehículo.

El muchacho llegó hasta la puerta de su casa, pero se dio cuenta que los policías se habían ingresado al predio para detenerlo.

A pesar de que no opuso resistencia ante el arresto, varios efectivos subieron las escaleras y lo molieron a palos sin saber que una cámara de seguridad grababa todo lo ocurrido.

Desde la jefatura de la fuerza de Santa Cruz afirmaron que se aplicarán sanciones disciplinarias hacia los agentes, aunque están tratando de identificarlos por las imágenes.

Estas imágenes no parecen raras en una Argentina donde la policía de Patricia Bullrich ha reprimido a personas con discapacidad y familiares que reclamaban frente al Congreso.