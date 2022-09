Este sábado comienza a funcionar la nueva zona roja en Mar del Plata, establecida por el Ejecutivo local en una extensión de 200 metros en la avenida 10 de Febrero, al sudoeste de la ciudad.

La ordenanza 25.590, aprobada en junio con votos del interbloque oficialista de Juntos por el Cambio y Nicolás Lauría (el Frente de Todos y Acción Marplatense votaron en contra), estableció que la oferta y/o demanda de sexo en la vía pública solo podrá llevarse a cabo en los lugares y horarios específicamente habilitados por el Departamento Ejecutivo Municipal.

El gobierno local eligió como lugar el tramo de la avenida 10 de Febrero, desde Cacique Chuyantuya hasta Juan Cutay, una zona descampada alejada del centro, con áreas residenciales y dos cementerios.

"Nunca se nos llamó para proyectar. No estamos de acuerdo, creemos que esto va a traer muchos problemas. Incluso las chicas no quieren venir a trabajar acá, no hay luz, no hay seguridad, no tienen un lugar donde estar, esto es un descampado. Repudiamos totalmente esto", señaló Matías, uno de los vecinos movilizados, en diálogo con C5N.