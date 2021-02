Jorge Rial: "Me quedo en América con nuevo proyecto, no en Intrusos"

Por dos décadas, Jorge Rial fue la cara de los chimentos en la televisión Argentina, pero dijo 'no va más'.

"No creo en despedidas eternas ni definitivas. Sobre todo en un programa que es mi vida, tiene la edad de mis hijas", dijo Rial.

También es salir de una zona de confort, donde conozco todo, es cómodo. Es un programa que factura bien y tiene buenos números. Me podría quedar hasta que me echen. Pero me parece que es un buen momento para reinventarse y hacer un nuevo camino", dijo el conductor que está por cumplir 60 años.

Rial, que siempre logró mantenerse en pantalla pese a los cambios que hubo en la audiencia y en la televisión, avisó que no se va del programa pero no se va de América. De hecho, ya tiene anunciado un nuevo ciclo que conducirá este año.