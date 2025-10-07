Momentos de tensión se vivieron en el instituto Eva Perón de la ciudad de La Plata, cuando esta banda de delincuentes juveniles comenzaron un cruento motín.

En el edificio ubicado en 520 y 226, este grupo de detenidos encabezó una violenta protesta quemando todo lo que pudieron, con pedidos para las autoridades.

Según el diario local El Día, fuentes consultadas expresaron que hubo trabajadores heridos y aseguraron que "se realizaron los traslados de los principales autores del conflicto".

Además se informó que quienes llevaron adelante el motín tienen causas penales por robos y homicidios.