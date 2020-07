¿Por qué es tendencia? on Twitter

Los seguidores de Baby Etchecopar seguramente se habrán defraudado al escuchar la opinión del periodista que siempre ha manejado un discurso de ultraderecha, sobre el jubilado que mató a un ladrón en Quilmes y se encuentra detenido y acusado de homicidio agravado.

“Todo ese trayecto de la casa hasta la vuelta, y terminarlo con tres tiros en el piso… me dio mucha pena por el ladrón”, sostuvo Etchecopar, y añadió: “Yo lo puedo decir porque me tiroteé y maté a un ladrón, pero lo hice en medio de una cantidad de balas que iban y venían, que no se veía ni quién tiraba ni a quien”.

Mirá las reacciones:

"Baby Etchecopar": Por estas declaraciones suyas https://t.co/YHtyBcL9pe

"Baby Etchecopar" Porque traicionó el frío corazón de las almitas asesinas que lo siguen

Qué raro se siente pero hasta con Baby Etchecopar se puede coincidir. https://t.co/nPYHsMjEP6

pasó baby etchecopar y dijo que dejes de ser tan facho https://t.co/ke7ruP4OBJ

Pasó Baby Etchecopar y dijo que el jubilado asesinó al chorro y verlo le generó dolor, borren sus tuits y vayan a pensar al rincón.

imaginate lo fach* que tenés que ser para que ni baby etchecopar piense como vos https://t.co/wPRhFfhgwk

Baby Etchecopar dijo que correr a un delincuente y rematarlo en el piso no es defensa propia. Llegó el día en que todos los medios de comunicación mata chorros quedaron a la derecha de este dinosaurio

Si baby etchecopar tuvo más sentido común que vos, empeza a preocuparte https://t.co/z2J6Ygbt7O

Baby Etchecopar defendiendo al ladron asesinado. Que sigue después? Leuco hablando bien de Crisitina? https://t.co/F6NF64sno6

imagínate que baby etchecopar tenga una opinión menos nazi que la tuya https://t.co/OdcF2hs1gN

Los que bancaban a el pelotudo de Baby Etchecopar después de ver lo que dijo con el tema del jubilado

Imaginate que tenga que salir BABY ETCHECOPAR a decirte que NO ESTÁ BIEN rematar al delincuente que ya esta tirado en el piso o sea literalmente les pasó por al lado y les gritó PAREN LA MANO