El golpe es impresionante. Tras ser golpeada por un auto que no advirtió que la bicicleta se aprestaba a cruzar la calle, la mujer que pedaleaba voló por el aire y aterió con su cabeza en el suelo.

En el momento se advirtió a las autoridades y fue atendida por los médicos que llegaron al lugar. Afortunadamente no tuvo lesiones de gravedad, en parte porque el auto no iba a mucha velocidad, aunque no paró cuando la bicicleta cruzaba la senda peatonal.