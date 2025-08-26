Un accidente terrible ocurrió en la localidad de Banfield, cuando este conductor embistió, a toda velocidad, a un joven de 24 años que venía andando con su bicicleta.

El video tomado por las cámaras de seguridad de una vivienda captó el momento en que el automovilista chocó de frente y el joven voló por el aire antes de caer sobre el asfalto.

Luego del accidente, el muchacho fue hospitalizado con fractura de cráneo y se encuentra en grave estado en terapia intensiva.

Mientras tanto, el conductor huyó de la escena pero fue capturado por la Policía Bonaerense en las últimas horas.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que se trata de Diego Alejandro Berges, un hombre de 47 años, arrestado en un domicilio ubicado en la localidad de José Mármol.

A partir del accidente y la huida de Berges, se inició una investigación a cargo del fiscal Carlos Patricio Pérsico, de la UFI 10 de Lomas de Zamora.