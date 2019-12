Carla Rodirguez es la especialista en TN en analizar como están vestidas las celebridades en los distintos eventos.

Y así actuó con la vestimenta de Juliana y Fabiola,como si fueran estrellas del espectáculo, mera decoración para que sus maridos, los hombres, se puedan ocupar de las cosas importantes.

Pero no se asusten, prometió seguir con su análisis durante todo el gobierno de Alberto, no vaya a ser que Fabiola no alcance los altos standares que dejó Juliana en el tema.