La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que asegura que los vehículos cumplan con las normas de seguridad y emisiones. Existen aspectos específicos que, si no se cumplen correctamente, pueden derivar en el rechazo de la verificación.

Por eso, es fundamental estar atentos a cada uno de los elementos que forman parte del proceso para evitar contratiempos. La atención se centra en identificar cuáles son esos requisitos que suelen pasarse por alto y qué medidas tomar para asegurarse de que la VTV se apruebe sin problemas.

Por qué te pueden rechazar la VTV

Antes de sacar turno para la VTV, hay un detalle clave que suele pasarse por alto, pero que los inspectores nunca dejan de revisar: el parabrisas.

Según la normativa, todos los vidrios deben estar en perfecto estado:

Sin rayones profundos.

Sin golpes o astillados que dificulten la visibilidad.

Cuáles son los requisitos para la VTV

Los inspectores de la VTV evaluarán que el vehículo esté en condiciones seguras para circular, prestando atención a distintos elementos clave que afectan tanto la funcionalidad como la seguridad.

Entre los componentes revisados se incluyen:

Paragolpes

Parabrisas

Chasis

Limpiaparabrisas

Apoyacabezas delanteros

Cinturones de seguridad

Matafuegos

Balizas

Caja de dirección

Ruedas

Sistema de frenos

Neumáticos (estado del dibujo y llantas)

Amortiguadores

Suspensión

Emisión de gases

Cuánto cuesta la VTV

En la VTV, el costo depende del tipo de vehículo y de la jurisdicción:

Provincia de Buenos Aires:

Vehículos de hasta 2.500 kg: $79.640

Motos de 50 a 200 cc: $25.385

Ciudad de Buenos Aires: