Atención conductores: este requisito es subestimado para hacer la VTV y te la pueden rechazar
Aunque muchos conductores conocen los generales, algunos detalles suelen ser subestimados y pueden generar inconvenientes.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que asegura que los vehículos cumplan con las normas de seguridad y emisiones. Existen aspectos específicos que, si no se cumplen correctamente, pueden derivar en el rechazo de la verificación.
Por eso, es fundamental estar atentos a cada uno de los elementos que forman parte del proceso para evitar contratiempos. La atención se centra en identificar cuáles son esos requisitos que suelen pasarse por alto y qué medidas tomar para asegurarse de que la VTV se apruebe sin problemas.
Por qué te pueden rechazar la VTV
Antes de sacar turno para la VTV, hay un detalle clave que suele pasarse por alto, pero que los inspectores nunca dejan de revisar: el parabrisas.
Según la normativa, todos los vidrios deben estar en perfecto estado:
- Sin rayones profundos.
- Sin golpes o astillados que dificulten la visibilidad.
Cuáles son los requisitos para la VTV
Los inspectores de la VTV evaluarán que el vehículo esté en condiciones seguras para circular, prestando atención a distintos elementos clave que afectan tanto la funcionalidad como la seguridad.
Entre los componentes revisados se incluyen:
- Paragolpes
- Parabrisas
- Chasis
- Limpiaparabrisas
- Apoyacabezas delanteros
- Cinturones de seguridad
- Matafuegos
- Balizas
- Caja de dirección
- Ruedas
- Sistema de frenos
- Neumáticos (estado del dibujo y llantas)
- Amortiguadores
- Suspensión
- Emisión de gases
Cuánto cuesta la VTV
En la VTV, el costo depende del tipo de vehículo y de la jurisdicción:
Provincia de Buenos Aires:
- Vehículos de hasta 2.500 kg: $79.640
- Motos de 50 a 200 cc: $25.385
Ciudad de Buenos Aires:
- Autos: $52.878
- Motos: $19.800