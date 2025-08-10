Renovar la licencia de conducir es un trámite indispensable que miles de conductores deben completar este año. Desde agosto de 2025, un elemento clave se ha convertido en vital para poder avanzar con el proceso, y ha despertado especial atención entre aquellas personas que estaban organizando su renovación.

Este nuevo requisito va más allá de completar formularios o presentar la documentación habitual. A continuación, te contamos qué es exactamente lo que exige ANSV (Agencia Nacional de Seguridad Vial) y cómo podés cumplirlo sin demoras.

Qué requisito debés cumplir sí o sí para renovar la licencia de conducir

Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es que el examen psicofísico, obligatorio para obtener o renovar la licencia de conducir, solo podrá realizarse con profesionales médicos habilitados por la ANSV.

En las provincias que ya adhirieron a esta medida, el trámite dejó de ser presencial y ahora se realiza completamente en línea a través de una plataforma digital.

Desde la ANSV explicaron que el objetivo es unificar criterios en todo el país, garantizar que cada conductor cuente con un control médico actualizado y validado por profesionales certificados, y avanzar hacia un sistema más moderno y federal.

Cómo hacer el trámite de la licencia de conducir

El nuevo procedimiento se gestiona a través del sitio oficial: https://lncargentina.seguridadvial.gob.ar. Los conductores deben seguir los siguientes pasos: