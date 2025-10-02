Los Astrónomos le exigen al Gobierno de Jorge Macri que la famosa astróloga Ludovica Squirru no realice la presentación de su último libro de predicciones en el Planetario de Buenos Aires.

En una carta pública, lo consideran que es "un agravio a la comunidad científica y educativa que trabaja incansablemente por la promoción de la ciencia en Argentina".

El acto de presentación del libro está pautado para este sábado, a las 18, en sintonía con el lanzamiento de Horóscopo Chino 2026: Caballo de Fuego (Ediciones B). Si bien la entrada es libre y gratuita, se venderá el libro, a un valor de $ 27.999.

La presentación lleva la firma de la presidenta de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA), Mariana Orellana, quién solicitó a la ministra de Cultura porteña Gabriela Ricardes que cancele un evento de astrología a cargo de la escritora Ludovica Squirru en el Planetario Galileo Galilei, que depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y dirige la Doctora en Física Estefanía Coluccio.

La respuesta de la Ciudad

El gobierno porteño confirmó que las instalaciones del emblemático edificio, ubicado en la intersección de la avenida Sarmiento y Belisario Roldán, en el Parque Tres de Febrero, fueron alquiladas al grupo editorial Penguin Random House para la presentación del nuevo libro de la famosa astróloga, "como se alquila para otras cosas".