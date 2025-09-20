Reutilizar prendas que ya no se usan se ha convertido en una práctica cada vez más popular, tanto por motivos económicos como ambientales. Este tipo de proyectos de reciclaje doméstico combina manualidades, imaginación y funcionalidad.

Transformar un buzo viejo en un chaleco es una forma creativa de darle una segunda vida a la ropa, evitando que termine como residuo textil y aportando un toque personal al guardarropa. Al final, el resultado no solo es un chaleco único, sino también un ejemplo de cómo pequeñas acciones pueden contribuir a un consumo más responsable.

Cómo reciclar un buzo viejo y tener una prenda nueva

La usuaria de TikTok @marinaperezf compartió su ingeniosa forma de transformar un buzo antiguo en un chaleco "estilo Copenhague", una tendencia minimalista que combina lo casual con lo elegante.

Primero, dobló el buzo a la mitad (sin seguir la línea de los costados) y cortó la parte delantera desde el cuello hasta el borde inferior. Luego dio vuelta la prenda y cortó las mangas antes de la costura. Para crear un escote en V, trazó con lápiz una línea debajo del cuello redondo original y cortó siguiendo esa guía. Para añadir bolsillos delanteros, utilizó la tela de las mangas, dibujó los bolsillos y los cortó, haciendo dos en total. Para el moño frontal, empleó los puños del buzo, cortando tiras de la manga vieja y volviéndolas a coser en cada lado del chaleco. Por último, cosió todos los bordes de la prenda, incluyendo el ruedo y los bolsillos delanteros.

Y así obtuvo un chaleco renovado a partir de un buzo viejo. Hacé el tuyo con esta práctica idea.