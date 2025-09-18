Los pequeños objetos que suelen acumularse en cajones, como los botones viejos, pueden transformarse en aliados creativos para darle un nuevo aire a la casa. La tendencia del reciclaje hogareño viene ganando espacio porque combina conciencia ambiental con la posibilidad de personalizar los ambientes.

En lugar de descartarlos, cada pieza puede convertirse en parte de un proyecto de decoración que no solo es económico, sino también sustentable. Además de ser una actividad entretenida, reutilizar botones fomenta la creatividad. Con un poco de imaginación, estos pequeños detalles pueden convertirse en protagonistas de objetos decorativos únicos.

Cómo reciclar los botones viejos para decorar tu casa

Existen dos ideas sencillas para reutilizar botones en casa: transformarlos en llaveros originales o en prácticos posavasos. Para cualquiera de estas manualidades conviene reunir varios botones grandes y similares, como los que suelen sobrar al cambiar una prenda o cuando se descosen.

Llaveros reciclados con botones:

Para confeccionarlos se necesitan pocos materiales:

Dos o tres botones grandes

Un hilo de cáñamo o un cordón resistente

Una argolla metálica de llavero

Una tijera

El procedimiento consiste en cortar un trozo de hilo de unos 25 cm, pasarlo por los botones para que queden centrados y acomodarlos en hilera o según se prefiera. Después, se asegura con un nudo firme por debajo y se ata el extremo a la argolla del llavero con otro nudo. Para darle un toque personal se pueden sumar mostacillas, más botones o canutillos.

Posavasos caseros con botones:

Otra alternativa es armar un portavasos artesanal. Se necesita:

Una base de cartón grueso o corcho

Pistola de silicona

Botones de distintos colores y tamaños

Tijera y regla

Primero se dibuja y corta un círculo o cuadrado en el cartón. Luego, con la silicona caliente, se van pegando los botones desde el centro hacia afuera hasta cubrir toda la superficie. Una vez seco, se retira la base de cartón y el posavasos estará listo para usarse, combinando reciclaje con un diseño original y colorido.