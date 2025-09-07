La ropa de bebé suele tener una vida útil muy breve, y con frecuencia termina acumulándose en los placares o en cajas olvidadas. Sin embargo, estas prendas todavía tienen potencial para ser reutilizadas de manera creativa a través de técnicas de reciclaje.

Más allá de donarlas, existen formas innovadoras de reciclarlas dentro del hogar, transformándolas en objetos útiles, accesorios o elementos decorativos que le den una segunda vida a lo que parecía destinado a desecharse.

Cómo podés reciclar la ropa de bebé

Te compartimos 10 ideas creativas y sostenibles para reutilizar la ropa de bebé: