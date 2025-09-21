Una nueva iniciativa sociambiental busca aprovechar residuos para generar un impacto positivo tanto para el medio ambiente como para el bienestar de mascotas. Además del reciclaje y la reducción de residuos, la propuesta busca generar conciencia ciudadana acerca de cómo pequeños hábitos pueden colaborar con causas tan urgentes.

Se trata de un proyecto creado por dos amigos que, poco a poco, fue creciendo e incorporando nuevas técnicas para la creación de productos. Conocé la historia de Puente Viejo.

Cómo es la iniciativa de reciclaje que crea productos para mascotas

Horacio Hipperdinger y Nelson Rossello, dos amigos y socios, decidieron poner en marcha una fábrica que comenzó a tomar forma en octubre de 2023, cuando incorporaron sus primeros tanques de agua. Con el tiempo fueron ampliando la producción, aunque el eje principal sigue siendo la fabricación de tanques domiciliarios, disponibles en cuatro tamaños y en versiones bicapa o tricapa.

El proyecto no se quedó ahí: a partir del reciclado de plásticos, sumaron nuevos artículos como cuchas para perros, bases para tanques, biodigestores, cámaras sépticas, cámaras desengrasadoras, macetas y cajones, entre otros. Para obtener la materia prima, reciben el material descartado por embotelladoras como Brandt, Aguas de la Costa e Ivess, que desechan tapones de bidones de agua cada vez que los rellenan. Ese plástico se recolecta, se tritura y luego se utiliza principalmente en la producción de las cuchas.

Los emprendedores aclaran que no todo tipo de plástico sirve para su proceso: trabajan sobre todo con polietileno de media y baja densidad, mientras que el de alta densidad se puede usar en menor medida debido a la complejidad del rotomoldeo.

De cara al futuro, proyectan la fabricación de tanques australianos, lo que implicaría un consumo mucho mayor de plástico reciclado. Para eso ya evalúan acuerdos con empresas como Cotranvi para recolectar materiales de gran volumen, como paragolpes de autos y tanques en desuso.