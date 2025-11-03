Una pelea callejera mortal se dio el fin de semana en la ciudad de Necochea, cuando dos jóvenes se pelearon enfrente de otros chicos en un combate mano a mano.

Todo comenzó con golpes de puño pero luego la pelea tomó otra dimensión cuando ambos tomaron elementos cortantes para lastimarse.

La agresión tuvo lugar en el estacionamiento del sector costero en la Avenida 2, entre 91 y 93, donde los adolescentes se enfrentaron mientras eran arengados por otros chicos que se encontraban en el lugar.

En las terribles imágenes se puede ver la pelea completa mientras que ninguno de los presentes intentaba separar, hasta que ambos jóvenes tomaron elementos cortantes.

Según las primeras informaciones el joven de 15 años de nombre Bautista fue apuñalado en la zona de la ingle y cayó al piso. A pesar de haber sido trasladado de urgencia al hospital municipal murió a causa de un shock hipovolémico.

El autor del ataque de 17 años fue detenido en el lugar donde se incautó una remera manchada con sangre, un cuchillo con mango de madera y un punzón de fabricación casera.

El joven permanece alojado en el Centro de Contención de Menores de Batán, y la investigación quedó a cargo de la unidad Funcional de Instrucción 4 del Fuero Penal Juvenil del Departamento de Justicia local.