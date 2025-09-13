El ex Gran Hermano Thiago Medina se encuentra peleando por su vida, luego haber sufrido un tremendo accidente en moto en la localidad bonaerense de Moreno.

El joven de 22 años está en terapia intensiva tras haber chocado a bordo de su moto contra un automóvil, en un accidente que quedó registrado por las cámaras de seguridad. El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno.

Luego de haber sido trasladado al hospital más cercano, durante la madrugada del sábado fue operado y, según informó su expareja, le extirparon el bazo, uno de los órganos afectados por el accidente.

Medina ingresó a Gran Hermano en octubre de 2022, con apenas 18 años. Adentro de la casa conoció a Daniela Celis, con quien comenzó una relación. Al salir, continuaron con el vínculo y el 29 de enero de 2024 fueron padres de gemelas: Laia y Aimé.