Tragedia en la Panamericana, a la altura de Campana: dos camiones chocaron de frente, uno de ellos se cruzó de carril y aplastó a un auto. La colisión dejó cinco muertos.

Sucedió este jueves por la tarde en la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de bonaerense de Campana y con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según los peritajes, uno de los camiones, que transportaba un contenedor hacia la ciudad santafesina de Rosario, perdió el control y se cruzó al otro carril. Allí, arrastró a un vehículo utilitario hasta chocar contra otro camión, se se incendió y su chasis quedó calcinado.

Las cinco víctimas fatales: los dos choferes de los camiones, dos ocupantes del vehículo utilitario y el conductor de un cuarto auto que fue alcanzado por los restos del choque.