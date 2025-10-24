Asi fue el trágico accidente en Panamericana entre dos camiones y un auto que dejó cinco muertos
Los peritos aún no determinan qué originó el despiste y cambio de carril de un camión, que arrastró a un vehículo utilitario y chocó contra otro camión. La colisión generó un impresionante incendio, en el que bomberos y la Policía Científica debieron sofocar, antes de retirar los cuerpos de las cinco víctimas fatales.
Tragedia en la Panamericana, a la altura de Campana: dos camiones chocaron de frente, uno de ellos se cruzó de carril y aplastó a un auto. La colisión dejó cinco muertos.
Sucedió este jueves por la tarde en la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de bonaerense de Campana y con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según los peritajes, uno de los camiones, que transportaba un contenedor hacia la ciudad santafesina de Rosario, perdió el control y se cruzó al otro carril. Allí, arrastró a un vehículo utilitario hasta chocar contra otro camión, se se incendió y su chasis quedó calcinado.
Las cinco víctimas fatales: los dos choferes de los camiones, dos ocupantes del vehículo utilitario y el conductor de un cuarto auto que fue alcanzado por los restos del choque.