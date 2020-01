Las cámaras de seguridad mostraron el momento preciso en que se produce el accidente en el que estuvo envuelta Julia Mengolini.

Un motociclista chocó con su automóvil en la Avenida 25 de Mayo, y el hombre salió despedido de la moto para terminar -por suerte- en la banquina.

El hombre de 28 años fue derivado al Hospital Santojani, donde permanece fuera de peligro con algunos politraumatismos.

"Por el espejo retrovisor vi la moto pero no pensé que venía tan rápido", expresó Mengolini y comentó: "Llamé al 911 y vinieron rápido por suerte. Él estaba consciente y me dijo que sólo le dolía el hombro".

“Estuve cuatro horas ahí, porque tenía que esperar que llegara el perito para que analizara la escena. El auto no me lo retuvieron, me fui manejando del lugar. También me hicieron un test de alcohol y drogas en sangre. Ahí mismo dio negativo", expresó.