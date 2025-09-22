A partir de noviembre de 2025, los conductores de la provincia de Buenos Aires podrán abonar sus multas de tránsito de manera más ágil y moderna gracias a la implementación de nuevas herramientas digitales.

Estas iniciativas buscan simplificar y digitalizar el proceso de pago de infracciones de tránsito, eliminando la necesidad de utilizar tarjetas físicas o efectivo, y permitiendo la gestión de diversos trámites no tributarios a través de una plataforma unificada.

Cómo se pueden pagar las multas de tránsito en Buenos Aires

La provincia lanzó un plan de pagos para infracciones de tránsito, con una vigencia inicial de 90 días para quienes deseen adherirse. El programa permite abonar en 6 o 12 cuotas sin interés, considerando el valor de la infracción (Valor UF) al momento de sumarse al plan.

La moratoria se estableció mediante la Resolución 69/20, firmada por el Cdor. Federico Pedersoli Castellani, director de Política y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires, con fecha del 31 de diciembre de 2020, y entró en vigencia el 15 de enero de este año.

Para acceder al plan de pago, se deben seguir estos pasos: