Ari Paluch le pegó a Flor Peña y Samid lo cruzó fuerte: "Nunca le tocó el culo a ninguna compañera"

La crítica de Florencia Peña a Carlos Tévez generó diferentes reacciones en las redes sociales y hasta el empresario Alberto Samid se sumó a la polémica.

“A mí siempre me gustó mucho como jugador, pero no me gusta en quién se convirtió”, comentó la actriz y conductora televisiva durante su participación en el stream de Flavio Azzaro.

Esas declaraciones motivaron una dura reacción del conductor radial Ari Paluch. Sin embargo, en medio de los cruces apareció Alberto Samid y cargó duro contra Pauluch: “Yo lo respeto a Tevez porque nunca le tocó el culo a ninguna compañera de trabajo”.