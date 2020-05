Nexofin on Twitter

El actor ultramacrista Juan Acosta salió al aire desde su casa para el noticiero de América, y se enojó cuando Mauro Federico le sugirió que “pare de leer Clarín” y que no conocía al juez Rafecas.

“No defiendas a Rafecas, no defiendas a un tipo que es puto; sos como Duggan, que te pagan, déjate de joder”, justificó Acosta, y remató: “Vos me llamás y me ponés un pelotudo como este (por Federico), y yo tengo que hablar así; ofende mi intelecto”.

Las reacciones:

“Juan Acosta, en el programa de Guillermo Andino: "No insulten mi intelecto", es el mejor chiste que hizo en toda su vida como comediante.”— DiegoAntonio Wendler on Twitter Link DiegoAntonio Wendler on Twitter

“Mauro Federico le dijo Juan Acosta "Pará de leer Clarín" y el Naboleti se enojó. 😂🤣 https://t.co/kG1JgCwNI6”— Santiago on Twitter Link Santiago on Twitter

“Juan Acosta da tanta lástima que ni ganas de putearlo tiene uno.”— CapitanOrtus2027 on Twitter Link CapitanOrtus2027 on Twitter

“Me cuentan que Juan Acosta, el que quiso coimear a un policia, dijo o hizo alguna otra estupidez; me gustaría preguntarle el porqué se expone así al ridículo pero Juan Acosta no solo es un pobre tipo, además es muy cagon...”— Caído del Catre on Twitter Link Caído del Catre on Twitter

“Tuve que ir a escuchar el audio porque no lo podía creer. Pero sí, era cierto: Juan Acosta dijo que ofenden su intelecto.”— Periodista de Perón on Twitter Link Periodista de Perón on Twitter