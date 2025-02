La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció la implementación de nuevos planes de pago que estarán disponibles hasta abril de 2025. Esta medida busca brindar facilidades a los contribuyentes que necesitan regularizar deudas impositivas y ponerse al día con sus obligaciones fiscales.

La propuesta incluye esquemas de financiación que contemplan cuotas accesibles y tasas convenientes, lo que permite a los contribuyentes gestionar sus deudas sin afectar severamente su economía. Además, algunos planes ofrecen reducciones en intereses y recargos para incentivar la adhesión antes de la fecha límite establecida.

Cómo son los planes de pago que tiene ARCA y se pueden aprovechar hasta abril 2025

El Gobierno habilitó nuevos planes de pago de hasta 48 cuotas para regularizar deudas acumuladas durante 2024. Según la resolución 5629/24, los contribuyentes podrán adherirse hasta el 30 de abril y acceder a los beneficios del plan especial.

Este esquema está disponible para:

Pequeños contribuyentes.

Pymes con certificado vigente.

El sector de la salud.

Entidades sin fines de lucro.

Se podrán incluir obligaciones impositivas y previsionales, así como intereses, multas y cargos aduaneros, aunque quedan excluidas las retenciones y percepciones previsionales (excepto aportes de empleados), los anticipos y los planes de pago anteriores.

Los planes ofrecen hasta 48 cuotas según el perfil del contribuyente, con tasas fijas que oscilan entre el 25% y el 40% del interés resarcitorio vigente, que ronda el 7% mensual.

No se requiere pago inicial y ARCA no evaluará la calificación SIPER del solicitante. Sin embargo, el plan caducará si el contribuyente deja de pagar dos cuotas (consecutivas o no) o una sola con un retraso de más de 60 días desde el vencimiento de la última.

Para acceder, se deberá contar con un certificado pyme vigente o haberlo tenido en algún momento de 2024. Además, el contribuyente debe tener su CUIT activo y sin restricciones e ingresar al sistema Mis Facilidades de ARCA para gestionar la adhesión.