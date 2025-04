La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó que más de 400.000 personas fueron excluidas del Monotributo Social debido al incumplimiento de las disposiciones vigentes.

Quienes quieran corroborar si fueron dados de baja de esta categoría pueden hacerlo fácilmente. Además, en caso de detectar algún error, los contribuyentes tienen la posibilidad de presentar un reclamo formal para solicitar la revisión de su caso.

Cómo ver si ARCA te dio de baja del monotributo en abril 2025

Los contribuyentes que quieran verificar si todavía están inscriptos en el Monotributo Social pueden hacerlo de manera sencilla mediante un trámite online en el sitio oficial de ARCA.

Para ello, deben ingresar a la página web utilizando su número de CUIL y la clave de seguridad social. Dentro del portal, deben seleccionar la opción "Monotributo Social" para consultar su situación actual.

También pueden corroborarlo con el número de CUIT, revisando la credencial de pago. En caso de detectar una baja errónea, existe la posibilidad de iniciar un reclamo formal para solicitar la revisión de la medida y regularizar el estado del monotributista.

Por qué ARCA dio de baja a un gran grupo de monotributistas

Más de 400.000 titulares fueron dados de baja del Monotributo Social a raíz de la implementación de una nueva normativa que exige pagar el 50% del aporte a la obra social, un gasto que previamente era cubierto por el Estado.

Esta disposición, establecida por una resolución del Ministerio de Capital Humano, mantuvo la exención del pago del componente impositivo, pero dejó vigentes los aportes a la Prestación Básica Universal del Sistema Integrado Previsional Argentino.

Debido a este cambio, alrededor de 405.000 personas no lograron completar el reempadronamiento o no pudieron afrontar el nuevo costo, lo que derivó en su exclusión del régimen. Aunque no se detallaron motivos individuales, expertos aseguran que la falta de reempadronamiento y la eliminación del subsidio a la obra social fueron factores determinantes en esta reducción.