Apareció Yao Cabrera y habló de su recuperación para la pelea con Maidana

"Ya me encuentro en mi casa. Muchas gracias a todas las personas, desde mis amigos, familiares, la prensa o inclusive a los que me querían ver muerto. Quiero decirles que estoy un poco asustado con lo que me pasó y que por el momento no voy a hacer declaraciones con lo sucedido”, expresó en una historia de Instagram.

De esta manera, Yao Cabrera dio cierta pista de su estado salud luego del silencio absoluto. El lunes se supo que influencer cayó desde un tercer piso y estuvo internado en grave estado.

Y agregó: "Quiero estar con mi familia y en reposo absoluto hasta tener los resultados finales del golpe en mi cabeza".

En cuanto a la pelea que tenía pautada con el ex boxeador Chino Maidana, que se realizaría en Dubai, Cabrera señaló: "Quiero pelear el 5 de marzo y eso es lo que va a pasar, en mi mente solo está la pronta recuperación para darles el mejor show de todos".