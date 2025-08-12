Si la historia era complicada, ahora se embarró aun más. Cuando el crimen de Diego Fernández iba en camino a buscar una explicación, en América entrevistaron a un supuesto excompañero suyo del colegio que lo acusó de violador.

Adrián, como se presentó en cámara, narró una escena sucedida aparentemente en el baño del colegio, donde Fernández habría querido violarlo.

Aunque esto no cambia en nada la carátula del asesinato, no deja de ensuciar su memoria cuando ya no puede defenderse.

El intento de violación

Con la pregunta de Rolando Graña sobre cómo sucedió el hecho, Adrián dio detalles de la situación dentro del baño del colegio.

Las dudas de las redes

Sin embargo, el relato de Adrián despertó más sospechas que certezas y muchos dudan de sus palabras.