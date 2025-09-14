Mientras Thiago Medina continúa internado en grave estado, en la señal de C5N mostraron las imágenes del accidente que el ex-Gran Hermano sufrió en el partido bonaerense de Moreno.

El joven manejaba su moto cuando fue impactado por un auto que aparentemente realizó una maniobra en contramano.

El hecho se produjo alrededor de las 19:30 del viernes en el cruce de las calles San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez.

Según trascendió, una testigo relató que Medina circulaba a alta velocidad, con el casco puesto, e impactó contra un Chevrolet Corsa que intentó doblar tras poner la luz de giro.

Tras el choque, Medina fue trasladado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.