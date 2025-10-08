Mientras el gobierno sigue en un verdadero cumpleaños, la vida sigue y los hospitales públicos padecen las medidas de ajuste de Javier Milei.

Tanto el Hospital Garrahan como el Ricardo Gutiérrez son víctimas de estas políticas, y por eso en el programa de Guido Kaczka decidieron darles una mano y lograron una gran donación.

Al programa se acercó el cantante Abel Pintos para interpretar algunas canciones en vivo y lograr así que la gente reúna más dinero para el hospital cuyos trabajadores se hicieron presentes en el estudio, junto con algunos de los pacientes.

Gracias al aporte de los televidentes se juntaron nada más y nada menos que 210 millones de pesos para donar al hospital de niños del barrio de Palermo.

"Cuando conocí el hospital, me conmovió profundamente ver cómo acompañan no solo a los chicos, sino también a sus familias. En medio de una enfermedad, uno no deja de ser niño", expresó Abel durante la transmisión, visiblemente sensibilizado.

El show completo de Abel Pintos en el programa de Guido

El artista, reconocido por sus movidas solidarias, no dudo un segundo en presentarse en el programa para aportar su granito de arena para el hospital pediátrico. Y ayudo mucho.