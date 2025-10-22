En medio de una creciente conciencia ambiental, Trenque Lauquen decidió sumarse a una propuesta que busca fortalecer la cultura del reciclaje y la gestión responsable de los residuos. Bajo el lema Aliados por el Reciclaje, esta iniciativa reúne a municipios, instituciones y vecinos comprometidos con la sostenibilidad y el cuidado del entorno.

El proyecto promueve la colaboración entre distintos sectores de la comunidad, con el objetivo de fomentar la reutilización de materiales. Con su participación, el municipio reafirma su compromiso con el medioambiente y con la construcción de un futuro más limpio y responsable.

Cómo es la iniciativa de Aliados por el Reciclaje y de qué forma se incluye en Trenque Lauquen

En el Polo Ambiental de Trenque Lauquen se llevó a cabo este martes la carga de cerca de 12.000 kilos de PET cristal, en el marco del programa "Aliados por el Reciclaje", impulsado por Coca-Cola Andina. Con esta acción, Trenque Lauquen se convirtió en la primera ciudad del noroeste bonaerense en sumarse a la iniciativa, que promueve la gestión responsable de residuos y la economía circular.

El proyecto surge de una alianza entre el área de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio y el sector privado, con el propósito de fortalecer las prácticas sostenibles a nivel local. El material recolectado, conocido técnicamente como polietileno tereftalato (PET), proviene tanto de la Estación de Transferencia como de los Puntos Limpios distribuidos en la ciudad.

Desde la empresa destacaron que el objetivo es dar una nueva vida a los materiales plásticos, transformándolos nuevamente en envases y reduciendo el impacto ambiental. "La botella que vuelve a ser botella", sintetizaron, como símbolo del compromiso compartido por una producción más consciente y un consumo responsable.