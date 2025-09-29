Alfredo Casero nuevamente derrapa con declaraciones sensibles luego de la tortura y el brutal asesinato de las tres jóvenes a manos de una banda narco en la localidad de Florencio Varela.

Como no podía hacer de otra manera, en vez de analizar la terrible situación que atraviesa el país, la falta de políticas públicas para proteger a las personas que se encuentran en la marginalidad o la problemática del narcotráfico en Argentina, el humorista tomó el camino más fácil.

Casero habló de "largar al mundo a una piba de 15 años que se va a prostituir para tener un iPhone y las uñas largas de 10 cm", con una total falta de sensibilidad y tacto sobre el tema.

A posterior, Casero apuntó contra las familias de las jóvenes y aseguró que el estado nada tiene que ver en esta cuestión. También aprovechó para denostar contra las clases más bajas: "El triunfo es ser una gorda culona, bien culona, con unas uñas largas y tener el pelo lacio".

"Esto que pasó es causa y efecto. Te metés con un narco y no vamos a decir ‘el narco es muy malo’", aseguró.

Durante la jornada la propia ministra de Seguridad fue objeto de insólitas declaraciones cuando reconoció su falla en la lucha contra el narcotráfico.