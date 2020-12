El doctor Alfredo Cahe -quien fuera médico de cabecera de Maradona- sorprendió con una confesión: que él había sugerido una posible internación en Cuba, pero su propuesta no fue atendida por el círculo íntimo de Diego.

“No pude convencer a Luque de llevar a Diego a Cuba. Me cerró las puertas de la... Bueno, en realidad no era una clínica ni nada, era un lugar donde Diego estaba prácticamente tirado", dijo Cahe.



Y se explayó: "Lo importante de todo eso es que, en la poca conversación que teníamos, yo le sugerí a Luque que era importante e imprescindible llevarlo a un lugar adecuado previo, acá en la Capital, y después sí dar el segundo paso y llevarlo a Cuba, donde teníamos todo a favor”.

En una entrevista con Canal 9, Cahe advirtió: “Cuando lo vi a Diego vivo en la Clínica Olivos, prácticamente dopado y dormido, no pude hablar con la psiquiatra ni con el psicólogo. Se me cerraron las puertas. La única vez que lo vi a Diego, lo vi dormido profundamente".



Y concluyó: "Y el segundo día que lo iba a ir a ver, ya se había producido el suicidio. Digo suicidio porque para mí fue un suicidio lógico. Diego estaba cansado... para mí, todos estos acontecimientos de Diego fueron como consecuencia de un suicidio. Me acuerdo que una de las mujeres me dijo ‘no quiere vivir más, está cansado de la vida. Ya hizo todo’, y cuando salió de la habitación se me comunicó que Diego estaba muerto”.