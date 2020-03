Alberto es jefe de la cátedra de Teoría General del Delito y Sistema de la Pena y había prometido no tomarse licencia, por lo que esta mañana se presentó a dar clases acompañado de su vocero, Juan Pablo Biondi.

Por precaución frente al coronavirus el ministro de Salud, Ginés González García​, le había aconsejado al presidente no viajar al exterior, algo que el mandatario no tenía previsto en el corto plazo; aunque todavía en la Casa Rosada no se tomó ninguna determinación respecto a la agenda local del jefe de Estado. Y nada se habló, al menos hasta el momento, de suspender las clases por lo que el mandatario consideró que tenía que cumplir con su deber y su promesa.

De todas formas y advertido de la creciente preocupación, el mandatario se puso al frente del tema y encabezó una reunión con sus ministros y médicos especialistas.

Y esta mañana, antes de presentarse a dar clases, en una entrevista radial adelantó su decisión de que sea "obligatoria" la cuarentena para personas que regresen al países desde destinos afectados masivamente por el coronavirus. "Si no se cumple es un delito", indicó.