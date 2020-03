“Yo ayer dije que teníamos que cambiar el tema de la cuarentena y eso se va a resolver hoy. La persona que cumple esa cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. No es voluntario, no es una recomendación: deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone y si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública”, aseguró Alberto Fernández en una entrevista con el periodista Mauro Federico en FM Delta.

El mandatario adelantó además que se evaluarán medidas como “suspender la entrada de personas desde Italia” y la suspensión o no de los espectáculos públicos para evitar la expansión del coronavirus.

Hasta el momento, la recomendación oficial del Gobierno es "no viajar a Europa, Estados Unidos, Irán, Japón, China y Corea del Sur”, donde se registra la mayor cantidad de casos de coronavirus.