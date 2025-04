"Subite que te llevo a mi casa y te doy chocolates", escuchó la niña y salió corriendo para su escuela, la número 15 (llamada Provincia de Salta) de Parque Chacabuco, ubicada en Saraza y Cachimayo.

La menor contó que un hombre la persiguió caminando e intentó secuestrar cuando se bajó del colectivo que la llevaba al colegio. Ella comenzó a correr y pidió ayuda a un vendedor ambulante que está todos los días en la puerta del establecimiento.

Se llama Julio, en diálogo con C5N, el testigo contó: “La nena vino y me dijo que el hombre la estaba siguiendo y le estaba ofreciendo cosas. Ella lo reconoció y me dijo que había un coche, pero yo no lo vi”.

En diálogo con C5N, no pudo dar más detalles: “Vi al hombre y se alejaba. Tiene campera roja y pelado, un hombre grande, calculo que tendría 50 años. A la niña la conozco que viene al colegio todos los días. Sé que habló con la maestra y después con la directora”.

Ante esta situación, la directora del colegio emitió un comunicado a los padres y madres, y salieron a la luz otros dos casos. La madre de un alumno contó que esta situación se repitió el martes también con otra menor. Y hubo otro caso con un niño de tres años que estaba en la puerta. Allí, un hombre le ofreció caramelos, pero cuando los padres que estaban presentes se dieron vuelta, salió corriendo.

Entonces, la directora desde la puerta del colegio con un micrófono, advirtió a padres lo que había pasado, y cómo deben actuar los chicos si deben enfrentar una situación similar.

Luego de lo sucedido, se reforzó la presencia de la Policía de la Ciudad en cada esquina del colegio.