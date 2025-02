Vecinos de Avellaneda denunciaron este jueves que el Arroyo Sarandí se tiñó de rojo, debido a la contaminación sobre el agua. Y allí fue el equipo periodístico de C5N, que con un drone mostró imágenes impactantes del agua.

“Los vecinos se preguntan quién está arrojando algún residuo que no se puede o si se trata de una fábrica. Sospechan de desechos químicos. Se analizó una muestra y dicen que es anilina roja lo que habría teñido el arroyo", contó Lucila Trujillo en la pantalla del canal. Y precisó: ”Esto es a la altura de Villa Inflamable".

Testimonios

Una vecina de nombre Silvia dio su testimonio: “Mi marido salió de nuestra casa y me dijo que estaba todo rojo. Si bien es rojo, otras veces fue amarillo, con un olor ácido que nos hace mal hasta en la garganta. Vivo a una cuadra del arroyo. Hoy, olor no tiene. No hay muchas fábricas en la zona, aunque sí depósitos”.

Y recordó: “En otros días tuvimos una espesa amarilla que dejó la parte de arriba dura y un olor ácido. Igualmente, en la canilla no tengo problema y hay agua potable”.

Aún no hay información oficial de autoridades de la provincia de Buenos Aires sobre le origen del agua color rojo.