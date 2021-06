La campaña es tan sencilla como llena de esperanza. Lo que las abuelas proponen en la campaña denominada "Una Dosis De Identidad" es que la gente haga lo que está haciendo hasta ahora: postear sus fotos cuando se vayan a vacunar.

Pero la idea es poner especial atención en el rango etario de los 40 años, a fin de encontrar más nietos de detenidos desaparecidos secuestrados o apropiados por la última dictadura cívico militar.



Bajo el hashtag #UnaDosisDeIdentidad, la organización convoca a "postear fotos de recién vacunados (o no tan recién) con el texto: ´Si te estás vacunando en estos días, y naciste entre 1975 y 1980, podés ser uno de los nietos o nietas que buscamos".

Belen Gentile, nieta recuperada número 88, que fue una de las personas que compartió su foto en las redes y contó: "Los compañeros siempre están trabajando, pensando y se les ocurre estas ideas maravillosas". "La campaña surgió de esta idea de aprovechar todas las fotos que nos estamos sacando los vacunados, y como ahora empiezan a hacerlo los que están en el rango de 40, los invitamos a que arroben sus fotos bajo ese texto", confió.



La iniciativa apunta a "incentivar a los jóvenes, para que se animen a acercarse los que tienen dudas y no saben como hacerlo, o a que los vean personas de su entorno que puedan aportar datos".



"Yo me vacuné hace 10 días en Córdoba, donde estoy residiendo, y subí mi foto ayer apenas lanzamos la campaña", contó.



Gentile fue a vivir a esa provincia cuando tenía 10 años y recuperó su identidad el 29 de junio del año 2007 después de haberse animado a acercarse a Abuelas.



"Yo sabía que no era hija biológica de mis padres y quería saber mi origen. Como empecé a interiorizarme sobre lo que sucedió en el país con el terrorismo de Estado, Abuelas fue el primer lugar al que me acerqué, y allí obtuve la respuesta", recuerda emocionada Belén que nació en el año 1977, en cautiverio en Campo de Mayo.