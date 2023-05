El caso que mantuvo en vilo a todo el país y que fue mediáticamente conocido luego de las graves denuncias contra Juan Darthés llegó a su fin y finalmente la justicia brasileña absolvió al actor.

Pero luego de la resolución, Thelma Fardín brindó una conferencia de prensa donde se mostró muy molesta por el fallo y donde afirmó: “Esto no termina acá”.

"Fue absolutamente único en muchos sentidos. El fallo dice que está probado el delito sexual, que me practicó sexo oral y que me penetró con los dedos. Entonces, ¿Qué esperan? ¿Qué le están pidiendo a las infancias, que se filmen cuando están siendo abusadas? Como no pudo decir que mentía, tuvo que decir que no alcazaba”, expresó.

"Mi verdad es la verdad y eso no cambia por lo que diga este fallo. Estoy cansada pero no me van a quebrar, esto no termina acá”, continuó.

“Que esto no sea un mensaje para volver a silenciarnos. No nos callemos, por favor. Es una lucha difícil pero la tenemos que dar”, pidió la actriz en la conferencia.