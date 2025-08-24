La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes para quienes circulan regularmente por las calles, y su vigencia está sujeta a ciertas normas y regulaciones. Conocer los límites y las condiciones para su obtención y mantenimiento es clave para evitar problemas legales y sanciones.

Existen situaciones específicas que pueden derivar en la pérdida del derecho a conducir por períodos prolongados, generando un impacto directo en la movilidad y la planificación diaria de los conductores.

Qué conductores pueden quedar inhabilitados para conducir

¿Qué debo evitar para seguir conservando mi licencia de conducir?
En la Ciudad de Buenos Aires, cada licencia de conducir comienza con 20 puntos, y si un conductor acumula infracciones que reducen su puntaje a cero, su licencia será inhabilitada.

Cuál es el límite de infracciones que te puede hacer perder la licencia de conducir

Cuando un conductor alcanza cero puntos y cumple el período de inhabilitación, se le reasignan diez (10) puntos en su licencia.  Además, es importante tener en cuenta que llegar a cero puntos implica que la próxima renovación o nuevo trámite de la licencia tendrá una vigencia menor.

Sin embargo, algunas infracciones no permiten la reasignación de puntos y restan un número significativo de unidades de la licencia:

  • Placas de dominio: -10 puntos
  • Circular con antiradar o antifoto: -10 puntos
  • Conducción peligrosa: -10 puntos
  • Conducir bajo la influencia de alcohol: -10 puntos
  • Negativa a someterse a control de alcoholemia o estupefacientes: -10 puntos
  • Taxis, transporte de escolares, remises, vehículos de fantasía sin autorización: -10 puntos
  • Conducir con más alcohol en sangre del permitido o bajo efectos de estupefacientes: -10 puntos
  • Incumplir obligaciones legales: -10 puntos
  • Participar u organizar picadas: -20 puntos