La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes para quienes circulan regularmente por las calles, y su vigencia está sujeta a ciertas normas y regulaciones. Conocer los límites y las condiciones para su obtención y mantenimiento es clave para evitar problemas legales y sanciones.

Existen situaciones específicas que pueden derivar en la pérdida del derecho a conducir por períodos prolongados, generando un impacto directo en la movilidad y la planificación diaria de los conductores.

Qué conductores pueden quedar inhabilitados para conducir

En la Ciudad de Buenos Aires, cada licencia de conducir comienza con 20 puntos, y si un conductor acumula infracciones que reducen su puntaje a cero, su licencia será inhabilitada.

Cuál es el límite de infracciones que te puede hacer perder la licencia de conducir

Cuando un conductor alcanza cero puntos y cumple el período de inhabilitación, se le reasignan diez (10) puntos en su licencia. Además, es importante tener en cuenta que llegar a cero puntos implica que la próxima renovación o nuevo trámite de la licencia tendrá una vigencia menor.

Sin embargo, algunas infracciones no permiten la reasignación de puntos y restan un número significativo de unidades de la licencia: