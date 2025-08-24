A qué conductores le pueden quitar la licencia de conducir por 5 años
Estas medidas buscan reforzar la seguridad vial y garantizar que quienes manejan cumplan con los requisitos necesarios.
La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes para quienes circulan regularmente por las calles, y su vigencia está sujeta a ciertas normas y regulaciones. Conocer los límites y las condiciones para su obtención y mantenimiento es clave para evitar problemas legales y sanciones.
Existen situaciones específicas que pueden derivar en la pérdida del derecho a conducir por períodos prolongados, generando un impacto directo en la movilidad y la planificación diaria de los conductores.
Qué conductores pueden quedar inhabilitados para conducir
En la Ciudad de Buenos Aires, cada licencia de conducir comienza con 20 puntos, y si un conductor acumula infracciones que reducen su puntaje a cero, su licencia será inhabilitada.
Cuál es el límite de infracciones que te puede hacer perder la licencia de conducir
Cuando un conductor alcanza cero puntos y cumple el período de inhabilitación, se le reasignan diez (10) puntos en su licencia. Además, es importante tener en cuenta que llegar a cero puntos implica que la próxima renovación o nuevo trámite de la licencia tendrá una vigencia menor.
Sin embargo, algunas infracciones no permiten la reasignación de puntos y restan un número significativo de unidades de la licencia:
- Placas de dominio: -10 puntos
- Circular con antiradar o antifoto: -10 puntos
- Conducción peligrosa: -10 puntos
- Conducir bajo la influencia de alcohol: -10 puntos
- Negativa a someterse a control de alcoholemia o estupefacientes: -10 puntos
- Taxis, transporte de escolares, remises, vehículos de fantasía sin autorización: -10 puntos
- Conducir con más alcohol en sangre del permitido o bajo efectos de estupefacientes: -10 puntos
- Incumplir obligaciones legales: -10 puntos
- Participar u organizar picadas: -20 puntos