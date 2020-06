Salieri de Nik on Twitter

Las opiniones de Luis Novaresio no resisten el más mínimo de los archivos. Allá por el mes de abril cuando cientos de jubilados salieron a la calle para cobrar su jubilación Novaresio consideró que era el fin de la cuarentena y no tuvo empacho en decir que había torpeza y negligencia por parte del gobierno nacional. Afortunadamente de esa situación no se generó un brote de contagios.

Pero ahora que miles de corredores se juntan en los parques a ejercitarse con el permiso del gobierno de la Ciudad no le parece tan grave y hasta opina que no hay que revisar la medida sino apelar a la responsabilidad individual. Es decir en este caso en que se está generando un posible foco de contagio no hay negligencia ni torpeza. Un claro caso de doble vara.