El ex magistrado estaba internado desde principios de julio por un cuadro grave de coronavirus que se complicó por una afección pulmonar.

Oyarbide había dado positivo de COVID a principios de julio y estuvo internado en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento en la Ciudad hasta que finalmente fue trasladado al sanatorio Otamendi donde murió.

En febrero de este año había revelado que el ex presidente Mauricio Macri quiso comprarlo cuando estaba a cargo de la Ciudad de Buenos Aires. En aquel momento indicó: "Mauricio Macri no me compró porque yo no cotizo en bolsa, pero tuvo la intención de hacerlo". Oyarbide dejó su cargo en abril de 2016 cuando gobernaba el macrismo.

"Me pidió que me inhiba en una causa, que yo tuve la causa de las escuchas telefónicas ilegales, donde él utilizó en aquel momento, siendo jefe de Gobierno, la Secretaría de Inteligencia del Estado, con Jaime Stiuso a la cabeza".