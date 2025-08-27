Los fines de semana largos suelen despertar ganas de conocer nuevos destinos, y algunas Escapadas se destacan por su fácil acceso y paisajes únicos. Una de ellas se puede recorrer por la ruta 11, ofreciendo a los visitantes un lugar ideal para desconectar y disfrutar de la naturaleza.

Entre dunas, vegetación y aguas tranquilas, este destino se ha ganado la fama de tener una playa particular que lo diferencia de otras opciones de la región. La propuesta de este sitio invita a planificar con anticipación y aprovechar las jornadas libres para recorrer el entorno, relajarse junto al mar y descubrir rincones que suelen pasar desapercibidos.

Cómo es la escapada con playas destacadas que es ideal para visitar en cualquier momento del año

En el kilómetro 501, dentro del partido de Mar Chiquita, se encuentra Santa Elena, un pueblo que combina tranquilidad con la belleza de sus playas extensas, acantilados y un entorno natural que invita a quedarse más de un día.

Sus playas destacan por la mezcla del mar con caletas y acantilados, ofreciendo un paisaje más salvaje y pintoresco que otros balnearios de la región. La pesca es uno de los principales atractivos, y es común ver cañas desde la orilla o sobre las barrancas.

La playa “Bali”, famosa en los años 70 por sus recitales de rock al aire libre, mantiene ese encanto especial para los visitantes.

Fuera de la playa, Santa Elena ofrece paradas imperdibles como el bar-pulpería de 1918, ubicado en la desembocadura del arroyo homónimo.

También vale la pena visitar la capilla Exaltación de la Cruz, la plazoleta Islas Malvinas en homenaje a los soldados caídos en la guerra del Atlántico Sur, y el clásico “punto selfie” con letras corpóreas frente a los acantilados.